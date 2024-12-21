Никитин Анатолий Алексеевич 23.02.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитин Анатолий Алексеевич

Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

23.02.1950

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1994 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1950

Отец: Никитин Алексей Петрович

Мать: Кравец Мария Алексеевна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1994

Дочь: Никитина Мария Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

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