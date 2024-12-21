Никитин Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1950
Отец: Никитин Алексей Петрович
Мать: Кравец Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
12.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1994
Дочь: Никитина Мария Анатольевна
Мать ребёнка: не указана