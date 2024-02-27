Спасский Борис Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
21.02.1913
Дочь: Пентина Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Спасская Анастасия Сергеевна
Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Спасская Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуриева Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Спасская Анастасия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980