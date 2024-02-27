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Спасский Борис Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Спасский Павел Александрович

Мать: Спасская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
21.02.1913

Дочь: Пентина Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Спасская Анастасия Сергеевна

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Спасский Юрий Борисович

Мать ребёнка: Спасская Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуриева Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Спасская Анастасия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спасская Анастасия Сергеевна

Смерть
1980
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