Спасская (Рукавишникова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Рукавишникова) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1913

Дочь: Пентина Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Спасский Борис Павлович

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Спасский Юрий Борисович

Отец ребёнка: Спасский Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуриева Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Спасский Борис Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спасский Борис Павлович

Смерть
Неизвестно
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