Спасская (Рукавишникова) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1913
Дочь: Пентина Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Спасский Борис Павлович
Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Спасский Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуриева Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Спасский Борис Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно