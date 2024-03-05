Спасская (Багрянская) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Багрянская) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багрянский Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спасский Вадим Павлович

Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович

Бракосочетание
06.09.1882

Муж: Спасский Павел Александрович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Спасская) Вера Павловна

Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Спасская Надежда Павловна

Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Спасский Владислав Павлович

Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Спасская Ольга Павловна

Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Спасский Борис Павлович

Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Спасский Владимир Павлович

Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Спасский Юрий Павлович

Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович

Смерть
28.05.1903
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

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