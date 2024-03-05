Спасская (Багрянская) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.05.1903
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Багрянский Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович
Бракосочетание
06.09.1882
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Спасская) Вера Павловна
Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Спасская Надежда Павловна
Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Спасский Владислав Павлович
Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Спасская Ольга Павловна
Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Спасский Владимир Павлович
Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Спасский Павел Александрович
Смерть
28.05.1903
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область