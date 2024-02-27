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Спасский Юрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Спасский Павел Александрович

Мать: Спасская Анна Васильевна

Смерть
1918
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