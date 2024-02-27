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Спасский Юрий Павлович
Спасский Юрий Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1918
Пол
Мужской
Отец
Спасский Павел Александрович
1859 г.р.
Мать
Спасская (Багрянская) Анна Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
EL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Спасский Павел Александрович
Мать:
Спасская Анна Васильевна
Смерть
1918
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