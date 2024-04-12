Меншутин Илья Никитич
Место рождения
Дата рождения15.07.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1816
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Ильинична
Мать ребёнка: Меншутина Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Меншутин Федор Ильич
Мать ребёнка: Меншутина Татьяна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно