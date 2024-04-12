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Меншутин Илья Никитич

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.07.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1816

Отец: Меншутин Никита Данилович

Мать: Меншутина Пелагея Васильевна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марья Ильинична

Мать ребёнка: Меншутина Татьяна Гаврилова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Меншутин Федор Ильич

Мать ребёнка: Меншутина Татьяна Гаврилова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Татьяна Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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