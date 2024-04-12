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Меншутина (-) Татьяна Гаврилова

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марья Ильинична

Отец ребёнка: Меншутин Илья Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Меншутин Федор Ильич

Отец ребёнка: Меншутин Илья Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Илья Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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