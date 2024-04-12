Меншутина (-) Татьяна Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Ильинична
Отец ребёнка: Меншутин Илья Никитич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Меншутин Федор Ильич
Отец ребёнка: Меншутин Илья Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно