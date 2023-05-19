Меншутина Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1805
Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович
Рождение ребёнка
18.02.1808
Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович
Рождение ребёнка
28.06.1810
Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович
Рождение ребёнка
20.07.1812
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович
Рождение ребёнка
15.07.1816
Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович
Рождение ребёнка
11.03.1819
Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина Никитична
Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно