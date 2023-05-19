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Меншутина Пелагея Васильевна

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1805

Сын: Меншутин Иван Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1808

Сын: Меншутин Иоанн Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1810

Сын: Меншутин Сергей Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1812

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1816

Сын: Меншутин Илья Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1819

Сын: Меншутин Кирилл Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Меншутин Алексей Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина Никитична

Отец ребёнка: Меншутин Никита Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Никита Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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