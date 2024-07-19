Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754 ст.
Дата смерти1800 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Никита Петров
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Спирин Филипп Петров
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Спирин Парфен Петров
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Никифор Петров
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Гаврила Петров
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Смерть
1800 ст.