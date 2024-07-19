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Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

1800 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Никита Петров

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Спирин Филипп Петров

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Спирин Парфен Петров

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Никифор Петров

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Гаврила Петров

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Смерть
1800 ст.

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