Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Спирин Филипп Петров

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Спирин Парфен Петров

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Никифор Петров

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Гаврила Петров

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение
1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванов

Смерть
Неизвестно

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