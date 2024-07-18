Gusar Meirt
Место рожденияm. Lazbergas (Fianden), Валкский уезд, Лифляндская губ.
Дата рождения1782
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1805
Сын: Gusar Jurrs
Мать ребёнка: (Gusar) Maje Jurrs
Рождение ребёнка
1809
Сын: Gusar Erman
Мать ребёнка: (Gusar) Maje Jurrs
Рождение ребёнка
1814
Сын: Gusar Jahn
Мать ребёнка: (Gusar) Maje Jurrs
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Gusar) Magdala
Мать ребёнка: (Gusar) Maje Jurrs
Рождение ребёнка
1822
Сын: Gusar Andres
Мать ребёнка: (Gusar) Maje Jurrs
Смерть
1841