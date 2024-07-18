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Gusar Meirt

Место рождения

m. Lazbergas (Fianden), Валкский уезд, Лифляндская губ.

Дата рождения

1782

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

Дети

1805 г.р.
1809 г.р.
1814 г.р.
1819 г.р.
1822 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Andres

Мать: ?

Рождение ребёнка
1805

Сын: Gusar Jurrs

Мать ребёнка: (Gusar) Maje Jurrs

Рождение ребёнка
1809

Сын: Gusar Erman

Мать ребёнка: (Gusar) Maje Jurrs

Рождение ребёнка
1814

Сын: Gusar Jahn

Мать ребёнка: (Gusar) Maje Jurrs

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Gusar) Magdala

Мать ребёнка: (Gusar) Maje Jurrs

Рождение ребёнка
1822

Сын: Gusar Andres

Мать ребёнка: (Gusar) Maje Jurrs

Смерть
1841

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