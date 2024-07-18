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(Gusar) Maje Jurrs

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1805 г.р.
1809 г.р.
1814 г.р.
1819 г.р.
1822 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Gusar Jurrs

Отец ребёнка: Gusar Meirt

Рождение ребёнка
1809

Сын: Gusar Erman

Отец ребёнка: Gusar Meirt

Рождение ребёнка
1814

Сын: Gusar Jahn

Отец ребёнка: Gusar Meirt

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Gusar) Magdala

Отец ребёнка: Gusar Meirt

Рождение ребёнка
1822

Сын: Gusar Andres

Отец ребёнка: Gusar Meirt

Смерть
Неизвестно

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