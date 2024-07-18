(Gusar) Maje Jurrs
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Gusar Jurrs
Отец ребёнка: Gusar Meirt
Рождение ребёнка
1809
Сын: Gusar Erman
Отец ребёнка: Gusar Meirt
Рождение ребёнка
1814
Сын: Gusar Jahn
Отец ребёнка: Gusar Meirt
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Gusar) Magdala
Отец ребёнка: Gusar Meirt
Рождение ребёнка
1822
Сын: Gusar Andres
Отец ребёнка: Gusar Meirt
Смерть
Неизвестно