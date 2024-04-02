Кузнецова (Гамова) Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Гамова) Агриппина Петровна

Место рождения

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.06.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1886 ст.

Отец: Гамов Петр Павлович

Мать: Гамова Анна Григорьевна

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.1904 ст.

Сын: Кузнецов Иван Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Терентьевич

Баграмово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1906 ст.

Дочь: Кузнецова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Терентьевич

Баграмово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Федор Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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