Кузнецова (Гамова) Агриппина Петровна
Место рождения
Дата рождения13.06.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1886 ст.
Отец: Гамов Петр Павлович
Мать: Гамова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Терентьевич
Рождение ребёнка
17.01.1906 ст.
Дочь: Кузнецова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно