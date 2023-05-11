Гамова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамова Анна Григорьевна

Гамова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1886

Дочь: Кузнецова Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Гамов Петр Павлович

Рождение ребёнка
09.02.1899 ст.

Сын: Гамов Василий Петрович

Отец ребёнка: Гамов Петр Павлович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.06.1901 ст.

Дочь: Гамова Анна Петровна

Отец ребёнка: Гамов Петр Павлович

Ларино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамов Федор Петрович

Отец ребёнка: Гамов Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамов Петр Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close