Гамова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1886
Дочь: Кузнецова Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Гамов Петр Павлович
Рождение ребёнка
09.02.1899 ст.
Отец ребёнка: Гамов Петр Павлович
Рождение ребёнка
05.06.1901 ст.
Дочь: Гамова Анна Петровна
Отец ребёнка: Гамов Петр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамов Федор Петрович
Отец ребёнка: Гамов Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гамов Петр Павлович
Смерть
Неизвестно