Малин Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Осипов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Малин Валерий Константинович
Мать ребёнка: Малина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Малина Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Малина Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Профессор, директор Института
Смерть
1975