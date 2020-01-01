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Малин Константин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Осипов Михаил Федорович

Мать: Осипова Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Малин Валерий Константинович

Мать ребёнка: Малина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Малина Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Малина Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Профессор, директор Института
Смерть
1975
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