Осипова (неизвестна) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (неизвестна) Матрена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

После 1853 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Малин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Осипов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Михаил Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1933
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