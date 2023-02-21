Осипова (неизвестна) Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Малин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Осипов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1933