Синельщикова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельщикова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1849

Дата смерти

14.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1872 по 1877

Дочь: Филиппова (Синельщикова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Синельщиков Василий Илларионович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Синельщиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Синельщиков Василий Илларионович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
13.07.1885

Дочь: Гугина (Синельщикова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Синельщиков Василий Илларионович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
14.04.1912
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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