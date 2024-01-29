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Синельщиков Василий Илларионович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

24.12.1844

Дата смерти

26.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1844

Отец: Синельщиков Илларион

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
С 1872 по 1877

Дочь: Филиппова (Синельщикова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Синельщикова Евдокия Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Синельщиков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Синельщикова Евдокия Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
13.07.1885

Дочь: Гугина (Синельщикова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Синельщикова Евдокия Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
26.05.1913
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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