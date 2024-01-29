Синельщиков Василий Илларионович
Место рождения
Дата рождения24.12.1844
Дата смерти26.05.1913
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1844
Отец: Синельщиков Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1872 по 1877
Дочь: Филиппова (Синельщикова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Синельщикова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Синельщиков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Синельщикова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
13.07.1885
Дочь: Гугина (Синельщикова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Синельщикова Евдокия Васильевна
Смерть
26.05.1913