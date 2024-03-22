Лодыженский Алексей Александрович 25.04.1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Лодыженский Алексей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.04.1852

умер Неизвестно

Мать
Ладыженская (Дюклу) Екатерина Александровна1828 г.р.
Отец
Ладыженский Александр Фёдорович27.05.1817 г.р.
Супруги
Лодыженская (Бырдина) Мария ДмитриевнаОколо 1858 г.р.
Лодыженская (Чашникова) Александра АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Лодыженский Александр Алексеевич14.06.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1852

Отец: Ладыженский Александр Фёдорович

Мать: Ладыженская (Дюклу) Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодыженская (Чашникова) Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодыженская (Бырдина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.06.1881

Сын: Лодыженский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лодыженская (Бырдина) Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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