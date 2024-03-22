Лодыженский Алексей Александрович
мужской, родился 25.04.1852
умер Неизвестно
МатьЛадыженская (Дюклу) Екатерина Александровна1828 г.р.
ОтецЛадыженский Александр Фёдорович27.05.1817 г.р.
Супруги
Лодыженская (Бырдина) Мария ДмитриевнаОколо 1858 г.р.
Лодыженская (Чашникова) Александра АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Лодыженский Александр Алексеевич14.06.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1852
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1881
Сын: Лодыженский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лодыженская (Бырдина) Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно