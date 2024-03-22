Лодыженская (Бырдина) Мария Дмитриевна Около 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Лодыженская (Бырдина) Мария Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1858

умерла 10.04.1883

Отец
Бырдин Дмитрий Александрович14.10.1836 г.р.
Мать
Бырдина (Чашникова) Надежда ВладимировнаОколо 1840 г.р.
Супруги
Лодыженский Алексей Александрович25.04.1852 г.р.
Дети
Лодыженский Александр Алексеевич14.06.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Бырдин Дмитрий Александрович

Мать: Бырдина (Чашникова) Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодыженский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
14.06.1881

Сын: Лодыженский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лодыженский Алексей Александрович

Смерть
10.04.1883

Место погребения: Погорелое Городище, Тверская обл. РФ

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