Лодыженская (Бырдина) Мария Дмитриевна
женский, родилась Около 1858
умерла 10.04.1883
ОтецБырдин Дмитрий Александрович14.10.1836 г.р.
МатьБырдина (Чашникова) Надежда ВладимировнаОколо 1840 г.р.
Супруги
Лодыженский Алексей Александрович25.04.1852 г.р.
Дети
Лодыженский Александр Алексеевич14.06.1881 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1881
Сын: Лодыженский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лодыженский Алексей Александрович
Смерть
10.04.1883