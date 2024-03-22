Ладыженская (Дюклу) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
10.02.1851
Сын: Лодыженский Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Ладыженский Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
25.04.1852
Сын: Лодыженский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ладыженский Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
20.02.1854
Сын: Лодыженский Александр Александрович
Отец ребёнка: Ладыженский Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
02.12.1855
Сын: Ладыженский Илья Александрович
Отец ребёнка: Ладыженский Александр Фёдорович
Смерть
1891