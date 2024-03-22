Ладыженская (Дюклу) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыженская (Дюклу) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1850

Муж: Ладыженский Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
10.02.1851

Сын: Лодыженский Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Ладыженский Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
25.04.1852

Сын: Лодыженский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ладыженский Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
20.02.1854

Сын: Лодыженский Александр Александрович

Отец ребёнка: Ладыженский Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
02.12.1855

Сын: Ладыженский Илья Александрович

Отец ребёнка: Ладыженский Александр Фёдорович

Смерть
1891
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