Лодыженский Александр Александрович
мужской, родился 20.02.1854
умер ?.03.1918
МатьЛадыженская (Дюклу) Екатерина Александровна1828 г.р.
ОтецЛадыженский Александр Фёдорович27.05.1817 г.р.
Супруги
Лодыженская (Салова) Александра Фёдоровна19.11.1858 г.р.
Дети
Лодыженский Фёдор Александрович28.05.1877 г.р.
Лодыженский Александр Александрович13.04.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1877
Сын: Лодыженский Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Лодыженская (Салова) Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.04.1886
Сын: Лодыженский Александр Александрович
Мать ребёнка: Лодыженская (Салова) Александра Фёдоровна
Зубовский Уезд , Тверская Губерния, Российская Империя
Смерть
?.03.1918