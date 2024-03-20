Лодыженский Александр Александрович 20.02.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лодыженский Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.02.1854

умер ?.03.1918

Мать
Ладыженская (Дюклу) Екатерина Александровна1828 г.р.
Отец
Ладыженский Александр Фёдорович27.05.1817 г.р.
Супруги
Лодыженская (Салова) Александра Фёдоровна19.11.1858 г.р.
Дети
Лодыженский Фёдор Александрович28.05.1877 г.р.
Лодыженский Александр Александрович13.04.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1854

Отец: Ладыженский Александр Фёдорович

Мать: Ладыженская (Дюклу) Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодыженская (Салова) Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.05.1877

Сын: Лодыженский Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Лодыженская (Салова) Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.04.1886

Сын: Лодыженский Александр Александрович

Мать ребёнка: Лодыженская (Салова) Александра Фёдоровна

Зубовский Уезд , Тверская Губерния, Российская Империя

Смерть
?.03.1918

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