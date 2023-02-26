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Апарина Любовь Аммосова

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1797 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Аммос Прокопиев

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1835

Муж: Апарин Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
02.01.1838

Дочь: (Апарина) Евгения Яковлева

Отец ребёнка: Апарин Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
11.12.1838

Сын: Апарин Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Апарин Яков Фёдоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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