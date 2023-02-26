Апарина Любовь Аммосова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Аммос Прокопиев
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1835
Муж: Апарин Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
02.01.1838
Дочь: (Апарина) Евгения Яковлева
Отец ребёнка: Апарин Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
11.12.1838
Отец ребёнка: Апарин Яков Фёдоров
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно