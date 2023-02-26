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Апарин Яков Фёдоров

Место рождения

д.Осиповка вотчины г.г.Ермоловых Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Апарин Фёдор Никитин

Мать: ?

Бракосочетание
10.11.1835

Жена: Апарина Любовь Аммосова

Рождение ребёнка
02.01.1838

Дочь: (Апарина) Евгения Яковлева

Мать ребёнка: Апарина Любовь Аммосова

Рождение ребёнка
11.12.1838

Сын: Апарин Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Апарина Любовь Аммосова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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