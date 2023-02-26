Апарин Яков Фёдоров
Место рожденияд.Осиповка вотчины г.г.Ермоловых Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Апарин Фёдор Никитин
Мать: ?
Бракосочетание
10.11.1835
Жена: Апарина Любовь Аммосова
Рождение ребёнка
02.01.1838
Дочь: (Апарина) Евгения Яковлева
Мать ребёнка: Апарина Любовь Аммосова
Рождение ребёнка
11.12.1838
Мать ребёнка: Апарина Любовь Аммосова
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно