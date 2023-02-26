Аммос Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аммос Прокопиев

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Апарина Любовь Аммосова

Мать ребёнка: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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