(Барановская Сташкевич) Александра Григоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барановская Сташкевич) Александра Григоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Фомин

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Павлов

Рождение ребёнка
27.07.1823

Сын: Сташкевич Иван Фомин

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Павлов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Павлов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Павлов

Рождение ребёнка
26.05.1835

Сын: Сташкевич Симеон Фомин

Отец ребёнка: Сташкевич Фома Павлов

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