(Барановская Сташкевич) Александра Григоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Фомин
Отец ребёнка: Сташкевич Фома Павлов
Рождение ребёнка
27.07.1823
Сын: Сташкевич Иван Фомин
Отец ребёнка: Сташкевич Фома Павлов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Сташкевич Фома Павлов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сташкевич Фома Павлов
Рождение ребёнка
26.05.1835
Отец ребёнка: Сташкевич Фома Павлов