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Сташкевич Фома Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

09.11.1862

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Сташкевич Павел Михайлов

Мать: (Григорович) Настасия Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Фомин

Мать ребёнка: (Барановская Сташкевич) Александра Григоровна

Рождение ребёнка
27.07.1823

Сын: Сташкевич Иван Фомин

Мать ребёнка: (Барановская Сташкевич) Александра Григоровна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: (Барановская Сташкевич) Александра Григоровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна

Мать ребёнка: (Барановская Сташкевич) Александра Григоровна

Рождение ребёнка
26.05.1835

Сын: Сташкевич Симеон Фомин

Мать ребёнка: (Барановская Сташкевич) Александра Григоровна

Смерть
09.11.1862

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