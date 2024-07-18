Сташкевич Фома Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти09.11.1862
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Фомин
Мать ребёнка: (Барановская Сташкевич) Александра Григоровна
Рождение ребёнка
27.07.1823
Сын: Сташкевич Иван Фомин
Мать ребёнка: (Барановская Сташкевич) Александра Григоровна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: (Барановская Сташкевич) Александра Григоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна
Мать ребёнка: (Барановская Сташкевич) Александра Григоровна
Рождение ребёнка
26.05.1835
Мать ребёнка: (Барановская Сташкевич) Александра Григоровна
Смерть
09.11.1862