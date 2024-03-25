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Каюшин Лукьян Никифорович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Каюшин Алексей Лукьянович

Мать ребёнка: Каюшина Татьяна Ефимовна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Каюшин Дмитрий Лукьянович

Мать ребёнка: Каюшина Татьяна Ефимовна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Каюшина Домна Лукьяновна

Мать ребёнка: Каюшина Татьяна Ефимовна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Каюшина Агафья Лукьяновна

Мать ребёнка: Каюшина Татьяна Ефимовна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каюшина Татьяна Ефимовна

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