Каюшин Лукьян Никифорович
Место рождения
Дата рождения1809
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1829
Сын: Каюшин Алексей Лукьянович
Мать ребёнка: Каюшина Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Каюшин Дмитрий Лукьянович
Мать ребёнка: Каюшина Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Каюшина Домна Лукьяновна
Мать ребёнка: Каюшина Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Каюшина Агафья Лукьяновна
Мать ребёнка: Каюшина Татьяна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каюшина Татьяна Ефимовна