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Каюшин Алексей Лукьянович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Каюшин Лукьян Никифорович

Мать: Каюшина Татьяна Ефимовна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1832
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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