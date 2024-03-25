Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Каюшина Домна Лукьяновна
Каюшина Домна Лукьяновна
Написать автору
Древо
Место рождения
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Дата рождения
1835
Дата смерти
1835
Пол
Женский
Отец
Каюшин Лукьян Никифорович
1809 г.р.
Мать
Каюшина Татьяна Ефимовна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Каюшин Лукьян Никифорович
Мать:
Каюшина Татьяна Ефимовна
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1835
Бадеево
, Серпуховский уезд, Московская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия