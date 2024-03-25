Каюшина Домна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаюшина Домна Лукьяновна

Каюшина Домна Лукьяновна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Каюшин Лукьян Никифорович

Мать: Каюшина Татьяна Ефимовна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1835
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close