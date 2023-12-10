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Купрюшин Вячеслав Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962

Отец: Купрюшин Сергей Васильевич

Мать: Купрюшина Антонина Яковлевна

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