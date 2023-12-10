Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Купрюшин Вячеслав Сергеевич
Купрюшин Вячеслав Сергеевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.1962
Пол
Мужской
Отец
Купрюшин Сергей Васильевич
1938 г.р.
Мать
Купрюшина (Струкова) Антонина Яковлевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962
Отец:
Купрюшин Сергей Васильевич
Мать:
Купрюшина Антонина Яковлевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия