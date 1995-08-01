Купрюшина (Струкова) Антонина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1939
Дата смерти?.08.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1939
Рождение ребёнка
17.06.1962
Сын: Купрюшин Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Купрюшин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1967
Сын: Купрюшин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Купрюшин Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1995