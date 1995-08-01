Купрюшина (Струкова) Антонина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупрюшина (Струкова) Антонина Яковлевна

Купрюшина (Струкова) Антонина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1939

Дата смерти

?.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1939

Отец: Струков Яков Иванович

Мать: Струкова Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
17.06.1962

Сын: Купрюшин Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Купрюшин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1967

Сын: Купрюшин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Купрюшин Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купрюшин Сергей Васильевич

Смерть
?.08.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close