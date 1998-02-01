Купрюшин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1938
Дата смерти?.02.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1962
Сын: Купрюшин Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Купрюшина Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
22.01.1967
Сын: Купрюшин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Купрюшина Антонина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1998