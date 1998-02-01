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Купрюшин Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1938

Дата смерти

?.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1962

Сын: Купрюшин Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Купрюшина Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
22.01.1967

Сын: Купрюшин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Купрюшина Антонина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купрюшина Антонина Яковлевна

Смерть
?.02.1998
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