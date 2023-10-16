Парасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1756 и 1763 г.р.
1762 г.р.
1775 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1756 и 1763

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Андрей Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Елисавета Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1808
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