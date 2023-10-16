Парасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1763
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Андрей Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Елисавета Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1808