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Елисавета Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Илья Иванов

Мать: Парасковья Степанова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Коровницкий Петр Иванов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Коровницкий Павел Петров

Отец ребёнка: Коровницкий Петр Иванов

Рождение ребёнка
12.12.1804

Сын: Коровницкий Константин Петров

Отец ребёнка: Коровницкий Петр Иванов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Коровницкий Петр Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякова жена
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тропинская слоб.
Смерть
1834
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