Елисавета Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Илья Иванов
Мать: Парасковья Степанова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Коровницкий Петр Иванов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Коровницкий Петр Иванов
Рождение ребёнка
12.12.1804
Сын: Коровницкий Константин Петров
Отец ребёнка: Коровницкий Петр Иванов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Коровницкий Петр Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякова жена
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Тропинская слоб.
Смерть
1834