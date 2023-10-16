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Илья Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

1711 г.р.

Мать

1715 г.р.

Дети

Между 1756 и 1763 г.р.
1762 г.р.
1775 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Иван Гаврилов

Мать: Дарья Григорьева

Рождение ребёнка
Между 1756 и 1763

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Парасковья Степанова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Андрей Ильин

Мать ребёнка: Парасковья Степанова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Елисавета Ильина

Мать ребёнка: Парасковья Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Златоустовской церкви
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1807
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