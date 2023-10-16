Илья Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Иван Гаврилов
Мать: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1763
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Парасковья Степанова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Андрей Ильин
Мать ребёнка: Парасковья Степанова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Елисавета Ильина
Мать ребёнка: Парасковья Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Златоустовской церкви
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1807