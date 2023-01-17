Иванова Марья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Марья Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Иванов Семен Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Семенович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Семенович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Семенович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Федор Семенович

Смерть
Неизвестно
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