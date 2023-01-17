Иванов Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: Иванов Семен Иванович
Мать: Иванова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1691
Мать ребёнка: Иванова Марья Макаровна
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Марья Макаровна
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Марья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Марья Макаровна
Смерть
Неизвестно