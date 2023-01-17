Иванов Федор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Федор Семенович

Иванов Федор Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: Иванов Семен Иванович

Мать: Иванова Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
1691

Сын: Иванов Семен Федорович

Мать ребёнка: Иванова Марья Макаровна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Марья Макаровна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Марья Макаровна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Марья Макаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close