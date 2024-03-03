Челышкина (Немышева) Мария Афансьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челышкина (Немышева) Мария Афансьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Иван Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Иван Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Иван Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Иван Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Иван Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челышкин Иван Тарасович

Бракосочетание
24.05.1906

Муж: Челышкин Иван Тарасович

Рождение ребёнка
02.04.1914

Сын: Чёлышкин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Челышкин Иван Тарасович

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