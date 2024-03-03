Челышкин Иван Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
24.05.1906
Рождение ребёнка
02.04.1914
Сын: Чёлышкин Георгий Иванович
Мать ребёнка: Челышкина (Немышева) Мария Афансьевна