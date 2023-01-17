Митрофанова (Куликова?) Устинья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Куликова?) Устинья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1877

Дочь: Зайцева Пелагея Данилова

Отец ребёнка: Митрофанов Данила Федоров

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Данила Федоров

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