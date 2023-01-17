Митрофанова (Куликова?) Устинья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1877
Дочь: Зайцева Пелагея Данилова
Отец ребёнка: Митрофанов Данила Федоров
Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно