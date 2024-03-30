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Попов Иоанн Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Попов Иаков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Попова Христинья Ивановна

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Рождение ребёнка
1884

Сын: Попов Петр Иоанович

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Рождение ребёнка
1888

Сын: Попов Гавриил Иоанов

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Попова Наталья Иоановна

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Рождение ребёнка
1895

Сын: Попов Михаил Иоанов

Мать ребёнка: Попова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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