Попов Иоанн Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Попов Иаков
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Попова Христинья Ивановна
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Рождение ребёнка
1884
Сын: Попов Петр Иоанович
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Рождение ребёнка
1888
Сын: Попов Гавриил Иоанов
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Попова Наталья Иоановна
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Рождение ребёнка
1895
Сын: Попов Михаил Иоанов
Мать ребёнка: Попова Евдокия
Смерть
Неизвестно