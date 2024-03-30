Попова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Попова Христинья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иоанн Яковлев

Рождение ребёнка
1884

Сын: Попов Петр Иоанович

Отец ребёнка: Попов Иоанн Яковлев

Рождение ребёнка
1888

Сын: Попов Гавриил Иоанов

Отец ребёнка: Попов Иоанн Яковлев

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Попова Наталья Иоановна

Отец ребёнка: Попов Иоанн Яковлев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Попов Михаил Иоанов

Отец ребёнка: Попов Иоанн Яковлев

Смерть
Неизвестно
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