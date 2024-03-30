Попова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Попова Христинья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иоанн Яковлев
Рождение ребёнка
1884
Сын: Попов Петр Иоанович
Отец ребёнка: Попов Иоанн Яковлев
Рождение ребёнка
1888
Сын: Попов Гавриил Иоанов
Отец ребёнка: Попов Иоанн Яковлев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Попова Наталья Иоановна
Отец ребёнка: Попов Иоанн Яковлев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Попов Михаил Иоанов
Отец ребёнка: Попов Иоанн Яковлев
Смерть
Неизвестно