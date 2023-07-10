Наталья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Елисеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Елисеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Андреян Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Елисеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Место жительства
После 1791
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Елисеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Смерть
Неизвестно