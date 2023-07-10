Наталья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Около 1772 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Елисеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Елисеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Андреян Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Елисеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Место жительства
После 1791
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Елисеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 116 оборот
Смерть
Неизвестно
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