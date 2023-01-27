Чеченков Василий Васильевич
мужской, родился До 1888, Громково, Богородский, Московская область
ОтецЧеченков Василий Петрович1859 г.р.
Супруги
Кривоногова (Ерошкина) Анисия МаксимовнаОколо 1888 г.р.
Дети
(Кривоногова) Анна Васильевна06.09.1907 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: Чеченков Василий Петрович
Мать: не указана
Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: (Кривоногова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кривоногова (Ерошкина) Анисия Максимовна
Громково, Богородский, Московская область