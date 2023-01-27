Чеченков Василий Васильевич До 1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Чеченков Василий Васильевич

Автор
НС
См Н.

мужской, родился До 1888, Громково, Богородский, Московская область

Отец
Чеченков Василий Петрович1859 г.р.
Супруги
Кривоногова (Ерошкина) Анисия МаксимовнаОколо 1888 г.р.
Дети
(Кривоногова) Анна Васильевна06.09.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: Чеченков Василий Петрович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова (Ерошкина) Анисия Максимовна

Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: (Кривоногова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Ерошкина) Анисия Максимовна

Громково, Богородский, Московская область

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