Кривоногова (Ерошкина) Анисия Максимовна Около 1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривоногова (Ерошкина) Анисия Максимовна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась Около 1888, Семкино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область

Супруги
Чеченков Василий ВасильевичДо 1888 г.р.
Дети
(Кривоногова) Анна Васильевна06.09.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Семкино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеченков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: (Кривоногова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чеченков Василий Васильевич

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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