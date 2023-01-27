Кривоногова (Ерошкина) Анисия Максимовна
женский, родилась Около 1888, Семкино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область
Супруги
Чеченков Василий ВасильевичДо 1888 г.р.
Дети
(Кривоногова) Анна Васильевна06.09.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Семкино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: (Кривоногова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чеченков Василий Васильевич
Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область