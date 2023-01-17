Чеченков Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Чеченкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кривоногова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Чеченков Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чеченков Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Чеченков Георгий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Чеченков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кривоногова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
30.09.1902
Сын: Кривоногов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кривоногова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно