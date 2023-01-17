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Чеченков Василий Петрович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Кривоногов Петр Яковлевич

Мать: Кривоногова Пелагея Афанасиевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Чеченкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кривоногова Анастасия Андреевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Чеченков Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Чеченков Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Чеченков Георгий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Чеченков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кривоногова Анастасия Андреевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1902

Сын: Кривоногов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кривоногова Анастасия Андреевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Анастасия Андреевна

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