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Добролюбов Николай Васильевич

Место рождения

Большая Екатериновка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

15.08.1927

Дата смерти

13.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927

Отец: Добролюбов Василий Егорович

Мать: Добролюбова (Теслина) Ольга Степановна

Большая Екатериновка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добролюбова Тамара Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
машинист тепловоза
Место жительства
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.07.1949

Сын: Добролюбов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Добролюбова Тамара Григорьевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.05.1954

Сын: Добролюбов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Добролюбова (Макеева) Ксения Ульяновна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.03.1959

Дочь: Мартемьянова (Добролюбова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Добролюбова (Макеева) Ксения Ульяновна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
13.10.2016
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: старость

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