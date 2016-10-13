Добролюбов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1927
Дата смерти13.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
машинист тепловоза
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1949
Сын: Добролюбов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Добролюбова Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
04.05.1954
Сын: Добролюбов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Добролюбова (Макеева) Ксения Ульяновна
Рождение ребёнка
21.03.1959
Дочь: Мартемьянова (Добролюбова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Добролюбова (Макеева) Ксения Ульяновна
Смерть
13.10.2016
Причина смерти: старость