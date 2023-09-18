Добролюбова Тамара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1949
Сын: Добролюбов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Добролюбов Николай Васильевич
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно