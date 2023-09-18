Добролюбова Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добролюбова Тамара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добролюбов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
21.07.1949

Сын: Добролюбов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Добролюбов Николай Васильевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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