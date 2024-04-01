Чуклина (Шустова?) Дарья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуклина (Шустова?) Дарья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шустов Алексей Крест. Д. М.Зарослой Павлов

Мать: Шустова Харитина Афанасьева

Рождение ребёнка
12.10.1836

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов

Рождение ребёнка
19.12.1838

Сын: Чуклин Петр Григорьев

Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов

Рождение ребёнка
08.03.1848

Сын: Чуклин Феофилакт Григорьев

Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов

Рождение ребёнка
?.08.1854

Сын: Чуклин Самуил Григорьев

Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуклин Алексей Крест. Д. Зарослой Григорьев

Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуклин Тимофей Солд. Д. Зарослой Григорьев

Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов

Смерть
Неизвестно
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