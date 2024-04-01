Чуклина (Шустова?) Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1836
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов
Рождение ребёнка
19.12.1838
Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов
Рождение ребёнка
08.03.1848
Сын: Чуклин Феофилакт Григорьев
Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов
Рождение ребёнка
?.08.1854
Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Чуклин Григорий Крест. Д. Зарослой Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно